Названы виды боли в животе, к которым нужно относиться серьёзно и обратиться к врачу

Гепатолог Савельев: боли внизу живота справа и под рёбрами нельзя игнорировать

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-гепатолог Владислав Савельев рассказал, какие боли в животе ни в коем случае нельзя игнорировать и важно обратиться к врачу за помощью.

Фото: Openverse by H o l l y. is licensed under CC BY 2.0

Многие сталкиваются с болями в животе разной интенсивности. Зачастую причинами их появления являются раздражённый кишечник, пищевая непереносимость, употребление переработанных продуктов. Но есть некоторые виды болей в животе, на которые нужно обязательно обратить внимание.

Боль под рёбрами может быть ноющей или колющей. Она иногда возникает из-за скопившегося воздуха в желудке, но также может указывать на проблему с сердцем. Если такая боль повторяется, то обязательно нужно обратиться к врачу.

Боли в нижней части живота справа могут говорить о воспалении аппендикса. Поэтому не стоит игнорировать такое состояние, важно исключить наличие аппендицита. Также на воспаление может указывать повышенная температура, озноб, болевые ощущения при движении правой ногой.