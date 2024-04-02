Названы виды боли в животе, к которым нужно относиться серьёзно и обратиться к врачу

Врач-гепатолог Владислав Савельев рассказал, какие боли в животе ни в коем случае нельзя игнорировать и важно обратиться к врачу за помощью.
Многие сталкиваются с болями в животе разной интенсивности. Зачастую причинами их появления являются раздражённый кишечник, пищевая непереносимость, употребление переработанных продуктов. Но есть некоторые виды болей в животе, на которые нужно обязательно обратить внимание.
Боль под рёбрами может быть ноющей или колющей. Она иногда возникает из-за скопившегося воздуха в желудке, но также может указывать на проблему с сердцем. Если такая боль повторяется, то обязательно нужно обратиться к врачу.
Боли в нижней части живота справа могут говорить о воспалении аппендикса. Поэтому не стоит игнорировать такое состояние, важно исключить наличие аппендицита. Также на воспаление может указывать повышенная температура, озноб, болевые ощущения при движении правой ногой.
У каждой собаки присутствует свой уникальный аромат, который выполняет различные функции, такие как отпугивание хищников и привлечение партнеров.