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Названы виды боли в животе, к которым нужно относиться серьёзно и обратиться к врачу

Гепатолог Савельев: боли внизу живота справа и под рёбрами нельзя игнорировать

0:59
Здоровье

Врач-гепатолог Владислав Савельев рассказал, какие боли в животе ни в коем случае нельзя игнорировать и важно обратиться к врачу за помощью.

Гепатолог Савельев: боли внизу живота справа и под рёбрами нельзя игнорировать
Фото: Openverse by H o l l y. is licensed under CC BY 2.0

Многие сталкиваются с болями в животе разной интенсивности. Зачастую причинами их появления являются раздражённый кишечник, пищевая непереносимость, употребление переработанных продуктов. Но есть некоторые виды болей в животе, на которые нужно обязательно обратить внимание.

Боль под рёбрами может быть ноющей или колющей. Она иногда возникает из-за скопившегося воздуха в желудке, но также может указывать на проблему с сердцем. Если такая боль повторяется, то обязательно нужно обратиться к врачу.

Боли в нижней части живота справа могут говорить о воспалении аппендикса. Поэтому не стоит игнорировать такое состояние, важно исключить наличие аппендицита. Также на воспаление может указывать повышенная температура, озноб, болевые ощущения при движении правой ногой.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Проводит лечение широкого спектра желудочно-кишечных заболеваний, таких как язвенная болезнь желудка и 12-типерстной кишки, холецистит, панкреатит, дисбактериоз кишечника, спастический колит, гастрит, эзофагит, метеоризм, запор
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