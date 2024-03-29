Инфекционист дала советы, как защититься от клещей

Врач-инфекционист София Русанова дала советы, как защититься от клещей, ведь сейчас начался их активный сезон. Об этом сообщает издание "Москва 24".
Прежде всего, нужно использовать репелленты, а также надевать закрытую одежду. Иксодовые клещи могут переносить два опасных заболевания, а именно энцефалит и боррелиоз, поэтому следует обратить особое внимание на свою защиту. В группе риска находятся все люди, которые ходят на дачный участок или в лесополосу.
Одежда должна иметь резинки на штанинах и на рукавах. Хорошо если будут высокие воротники, платки на голове. После посещения мест с большим количеством клещей нужно внимательно осмотреть себя и животных.
"После того как вас укусил клещ и даже если вы самостоятельно его сняли, желательно все равно прийти к врачу за консультацией. Потому что врач сможет дать рекомендации по лечению, а в ряде случаев — назначить введение противоклещевого иммуноглобулина", — объясняет Русанова.
Хорошей профилактикой энцефалита будет трёхкратная вакцинация. От боррелиоза нет прививки.
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