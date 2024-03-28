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Как и когда правильнее всего сдавать кровь

Почему не стоит сдавать кровь в дни трагедий

1:31
Здоровье

В дни трагедий и катастроф с большим количеством пострадавших многие граждане считают своим долгом прийти на пункты сбора крови и сдать кровь. Осуждать этот благородный порыв нельзя, но с практической точки зрения этот шаг не рационален.

Почему не стоит сдавать кровь в дни трагедий
Фото: marines.mil by Официальный сайт Корпуса морской пехоты США is licensed under public_domain

Во-первых, для зачисления донора в базу доноров ему необходимо после первой сдачи крови через полгода прийти и сдать кровь повторно, чтобы удостовериться, что в его крови отсутствует какая-либо инфекция. Непроверенные образцы крови утилизируются и до пациентов не доходят.

Во-вторых, сдача крови без надлежащей пищевой диеты в течение ближайших суток приводит к тому, что сдают кровь с высоким содержанием сахара, углеводов, жиров и холестерина. Такая кровь отбраковывается. Иные и вовсе идут после праздничных застолий, то есть в крови может присутствовать и повышенная доля спиртов, что также недопустимо.

Наконец, врачи в дни, когда резко увеличивается нагрузка на стационары, очень загружены работой и выделять большой штат для сбора крови у новичков непросто.

Следует помнить, что непосредственно пациентам переливают кровь только проверенных доноров. Следовательно, чтобы реально помогать своей кровью, следует становиться на учёт в эту базу данных и сдавать кровь на регулярной основе, раз в полгода или в три месяца, а не в дни катастроф. Такой рациональный подход и будет способствовать эффективному восполнению запасов крови и плазмы. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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