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The New York Times: употребление большого количества соли приводит к повышенному давлению

The New York Times пишет, что употребление большого количества соли приводит к повышенному давлению

2:15
Здоровье

Натрий необходим организму для работы нервной системы и мышц. Основной источник натрия — это поваренная соль.

The New York Times пишет, что употребление большого количества соли приводит к повышенному давлению
Фото: edirnemarket.com by Poyraz 72 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Многие учёные считают, что большинство людей употребляют слишком много соли, что увеличивает риск высокого давления и сердечно-сосудистых заболеваний.

Научные исследования, проводимые последние 50 лет, доказали влияние потребления соли на давление, чем больше соли употребляет человек, тем выше давление. Об этом пишет The New York Times.

Контроль за давлением поможет снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний или инсульта.

ВОЗ и Международное общество гипертонии рекомендуют употреблять не более 2000 миллиграммов соли в день. Американская кардиологическая ассоциация утверждает — соли лучше употреблять от 1500 до 2300 миллиграммов.

Если у вас уже бывает высокое давление, сокращение употребления соли, возможно, поможет снизить его, считает доктор Дипак К. Гупта, кардиолог Медицинского центра Университета Вандербильта в Нэшвилле. Однако лучше не ждать пока давление будет постоянно повышенным, чтобы подумать о сокращении употребления соли, говорит Альта Шутте, профессор сердечно-сосудистой медицины в Институте глобального здравоохранения Джорджа в Австралии.

"Профилактика, безусловно, намного лучше лечения”, — подтверждает доктор Фрэнк Ху, профессор диетологии и эпидемиологии Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана.

В это же время, ряд исследований показывает, что получение достаточного количества калия не менее важно, потому что он помогает почкам выводить из крови лишний натрий.

Овощи, фрукты, бобовые, орехи и молочные продукты богаты калием. Также эксперты советуют экспериментировать с добавлением в пищу трав и специй, уменьшая при этом количество соли.

Было доказано, что средиземноморская диета снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, добавил доктор Мартин О'Доннелл, профессор нейроваскулярной медицины в Университете Голуэя в Ирландии, так как продукты, рекомендованные в ней, богаты калием и не содержат слишком много натрия.

 

 

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Бучина Екатерина
Ведущий специалист
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
Специалист Бутина Екатерина
Ведущий специалист
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