Качественная чистка зубов — залог их здоровья. Однако, судя по статистике ВОЗ, большинство делает это неправильно. Эксперты телеканала "Доктор" дали 3 интересных совета по чистке зубов.
1. Включите музыку
Чистить зубы необходимо 2-3 минуты, но, как правило, это скучно и кажется, что эти минуты никогда не кончатся. Эксперты предлагают включить любимую музыку во время чистки зубов и двигаться ей в такт. В итоге вы хорошо почистите зубы и зарядитесь позитивом на весь день.
2. Держите щётку, как ручку
Так вы избежите слишком сильного давления на зубы, стирания эмали и даже сколов. Кроме того, так вы тщательнее удалите зубной налёт.
3. Правило 20 минут
После того, как вы поели сладкое или кислое — ждёте 20 минут, а потом чистите зубы. Именно столько времени необходимо, чтобы в полости рта нейтрализовались вредные вещества. Дело в том, что зубы и дёсны в это время очень уязвимы, и если вы будете чистить зубы сразу же после еды, то можете их повредить.
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