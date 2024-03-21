Качественная чистка зубов — залог их здоровья

Три интересных совета по чистке зубов

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Качественная чистка зубов — залог их здоровья. Однако, судя по статистике ВОЗ, большинство делает это неправильно. Эксперты телеканала "Доктор" дали 3 интересных совета по чистке зубов.

Фото: commons.wikimedia.org by МГ Галлоз is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

1. Включите музыку

Чистить зубы необходимо 2-3 минуты, но, как правило, это скучно и кажется, что эти минуты никогда не кончатся. Эксперты предлагают включить любимую музыку во время чистки зубов и двигаться ей в такт. В итоге вы хорошо почистите зубы и зарядитесь позитивом на весь день.

2. Держите щётку, как ручку

Так вы избежите слишком сильного давления на зубы, стирания эмали и даже сколов. Кроме того, так вы тщательнее удалите зубной налёт.

3. Правило 20 минут

После того, как вы поели сладкое или кислое — ждёте 20 минут, а потом чистите зубы. Именно столько времени необходимо, чтобы в полости рта нейтрализовались вредные вещества. Дело в том, что зубы и дёсны в это время очень уязвимы, и если вы будете чистить зубы сразу же после еды, то можете их повредить.