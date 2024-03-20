Врачи утверждают, что малоподвижный образ жизни плохо отражается на самочувствии, но этого можно избежать

Три важных правила для людей с сидячей работой

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врачи утверждают — малоподвижный образ жизни плохо отражается на самочувствии.

Фото: flickr.com by Фил Уайтхаус is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Существует три главных правила сохранения здоровья при сидячей работе:

1. Перерывы на физминутку каждый час. Всё просто — можно прогуляться по коридору или сделать самомассаж, пишет издание "МК в Красноярске”, ссылаясь на Роспотребнадзор.

2. Заботимся о зрении. У тех, чья работа проходит перед экраном монитора быстро устают глаза. Необходимо делать небольшие перерывы каждые 20 минут на гимнастику для глаз — поморгать, посмотреть по сторонам, посмотреть вверх-вниз.

3. Правильное питание. Обязательно должен быть полноценный обед — его можно приносить с собой или питаться в столовой или кафе. Рекомендуется пить много воды.

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