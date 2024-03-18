Рина Заславская поделилась своим мнением о смертельном заболевании, которое вызывает стрептококк

В Японии фиксируют случаи нового опасного заболевания

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В беседе с Pravda.Ru врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор, главный специалист Института космических исследований Российской академия наук Рина Заславская поделилась своим мнением о новом заболевании.

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"Я не знаю, что это за новая болезнь, в первый раз слышу, между прочим. Но стрептококк известен вообще испокон веков,” — сообщила Заславская.

Она также рассказала, что стрептококк — это тяжёлая болезнетворная бактерия, которая может вызвать стрептококковые поражения ряда органов, например, почек, миндалин и сердца. Существует много болезней и синдромов, которые могут возникнуть при заражении стрептококком. Но об этом известно уже давно.

"Единственное, что может быть, это стрептококковый сепсис. Прорываются все иммунные барьеры и токсины, и сам стрептококк попадает в русло крови — тогда может развиться сепсис и шок. Но чтобы это была новая болезнь, я не слышала такого. Это старые дела на новый лад,” — поделилась врач.

Ранее сообщалось, что в Японии быстро распространяется новая смертельная болезнь. За 2024 год уже зарегистрировано около 400 случаев стрептококкового синдрома токсического шока. В 30 % случаев заболевание приводит к смертельному исходу.