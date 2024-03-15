Нарколог Поликарпов перечислил внешние признаки женского алкоголизма

Избыточное потребление этанола может серьезно повлиять на внешний вид человека, поскольку этот вещество проникает в органы и ткани, вызывая различные негативные последствия, особенно это касается женщин.

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Психотерапевт, психиатр-нарколог, главный врач клиники "АлкоСпас" Александр Поликарпов подчеркнул, что этанол способствует обезвоживанию и задержке жидкости в организме, что приводит к отечности лица. Этот эффект усиливается при наличии дисфункций почек, печени, сердца или аллергии на алкоголь.

Кроме того, алкоголь лишает кожу влаги и витаминов, что делает ее сухой, лишает упругости и эластичности. Напитки, такие как пиво или сидр, содержат сульфиды, которые могут вызывать расширение сосудов и покраснение кожи у чувствительных к ним людей.

Потребление алкоголя также влияет на состояние зубов из-за потери кальция, который выводится из организма вместе с алкоголем. Кроме того, злоупотребление алкоголем может привести к хрупкости волос и ногтей из-за недостатка витаминов и микроэлементов.

Врач отметил, что когда мысли человека сосредоточены исключительно на алкоголе, он теряет интерес к своему внешнему виду, дому и семье.