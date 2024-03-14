Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Политик Филиппо: Путин унизил Макрона и Зеленского одной фразой
Группа диверсантов из Украины пытается атаковать Курскую область, ведется бой
Гладков: в Белгороде шесть человек пострадали и один погиб при теракте
Певица Слава пожаловалась на старость: "Надо отдыхать"
Антон Абдурахманов заявил об отставании Москвы в мужском и парном катании
Мошенники пытаются получить доступ к номеру для взлома онлайн-банка
Учёные подсчитали экологический вред спящих вулканов
Дмитрий Песков прокомментировал призыв Юлии Навальной саботировать выборы
В Белгороде отменили угрозу ракетной атаки
Доктор Наталья Круглова: как источник микроэлементов полезен компот из яблок, кураги и чернослива

Диетолог Круглова назвала компот дополнительным источником микроэлементов

2:05
Здоровье

Диетолог, член Национальной ассоциации диетологов Наталья Круглова посоветовала читателям Pravda. Ru, из чего приготовить самый полезный компот.

Диетолог Круглова назвала компот дополнительным источником микроэлементов
Фото: commons.wikimedia.org by Ivanadukoska is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

На компоте можно поправиться, предупреждает врач.

"Компот — сладкий напиток, тем более, если туда добавляется сахар. Это такие жидкие калории, которые не дают ощущения насыщения, но при этом суммарно обеспечивают калорийность рациона. С другой стороны, если в компот не добавляется сахар или добавляется совсем небольшое количество, если он готовится из ягод, сухофруктов, фруктов, это может быть неплохим напитком", — говорит медик.

Диетолог назвала самые полезные для приготовления компотов ингредиенты.

"Можно использовать курагу, в ней содержится бета-каротин. Это провитамин А, и он устойчив к термическому воздействию. Можно чернослив. У чернослива есть известное послабляющее действие. Можно яблоки. Яблоки при термической обработке не теряют пищевые волокна, калий. Это основные варианты", — перечислила Наталья Круглова.

При варке компота сохраняются некоторые полезные вещества, рассказывает специалист.

"Калий сохраняется, бета-каротин — также. Компот- дополнительный источник микроэлементов. Если после этого фрукты, сухофрукты человек съедает, то с ними он ещё получает пищевые волокна. Поэтому компот мы можем рассматривать как полезный напиток", — считает доктор.

А вот пить компот "на третье", оказывается, можно не всем.

"Если мы говорим про здорового человека, то не имеет значения, когда он будет использовать напитки. Если человек с заболеваниями пищеварительной системы, если есть рефлюкс-эзофагит, человек может чувствовать изжогу, то у нас цель — несколько ограничить количество поступающей пищи и напитков одномоментно.

Небольшие порции и более дробное питание. Напитки мы рекомендуем использовать через 1-1,5 часа после приёма пищи, чтобы не было перерастяжений стенок желудка", — посоветовала врач.

Как правильно варить компот из сухофруктов
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Популярное
Елена Ханга показала свою дочь, которая удивила необычной внешностью

У родительницы и дочери большая разница в возрасте.

Елена Ханга поделилась фото с дочерью, которую принимают за ее внучку
Озотамнус - красивейший цветок для украшения сада
Красивейший цветок словно осыпан бисером: его обожают ландшафтные дизайнеры - в переводе означает "пахнущий кустарник"
Стало известно, кому досталась элитная квартира Юлии Началовой
Стало известно, сколько минут в день нужно тратить на ходьбу
Финляндия из-за русофобии теперь будет выбирать "между чумой и холерой" Любовь Степушова Владимир Путин не хочет разговаривать с Владимиром Зеленским Дмитрий Плотников В США обратили внимание на активизацию бригады истребителей J-16 Китая Петр Ермилин
Рассказываем, как бороться с проволочником и восстановить прежний вид садового участка
Конспирологов не остановить: Кейт Миддлтон может отказаться от престола
Не выбрасывайте апельсиновые корки: приготовьте из них необычный витаминный напиток
Не выбрасывайте апельсиновые корки: приготовьте из них необычный витаминный напиток
Последние материалы
Собчак увидела схожесть мерча Гоши Рубчинского с её продукцией
Эксперт Смирнов: силовое свержение Зеленского является шансом для Запада
Киевский режим заявил о постройке настоящей крепости в подконтрольной ВСУ части Запорожской области
Памфилова выделила различия между выборами на Западе и в России
В сети появился тизер ремейка культового фильма "Ворон"
В люксовом отеле Турции произошел пожар
Медведев: испытываю чувство брезгливости, слыша о "формуле мира Зеленского"
Владимир Путин не хочет разговаривать с Владимиром Зеленским
Как правильно держать кошку на руках
Дизайнер назвала три вещи, делающие интерьер старомодным
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников