Доктор Наталья Круглова: как источник микроэлементов полезен компот из яблок, кураги и чернослива

Диетолог Круглова назвала компот дополнительным источником микроэлементов

2:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог, член Национальной ассоциации диетологов Наталья Круглова посоветовала читателям Pravda. Ru, из чего приготовить самый полезный компот.

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На компоте можно поправиться, предупреждает врач.

"Компот — сладкий напиток, тем более, если туда добавляется сахар. Это такие жидкие калории, которые не дают ощущения насыщения, но при этом суммарно обеспечивают калорийность рациона. С другой стороны, если в компот не добавляется сахар или добавляется совсем небольшое количество, если он готовится из ягод, сухофруктов, фруктов, это может быть неплохим напитком", — говорит медик.

Диетолог назвала самые полезные для приготовления компотов ингредиенты.

"Можно использовать курагу, в ней содержится бета-каротин. Это провитамин А, и он устойчив к термическому воздействию. Можно чернослив. У чернослива есть известное послабляющее действие. Можно яблоки. Яблоки при термической обработке не теряют пищевые волокна, калий. Это основные варианты", — перечислила Наталья Круглова.

При варке компота сохраняются некоторые полезные вещества, рассказывает специалист.

"Калий сохраняется, бета-каротин — также. Компот- дополнительный источник микроэлементов. Если после этого фрукты, сухофрукты человек съедает, то с ними он ещё получает пищевые волокна. Поэтому компот мы можем рассматривать как полезный напиток", — считает доктор.

А вот пить компот "на третье", оказывается, можно не всем.

"Если мы говорим про здорового человека, то не имеет значения, когда он будет использовать напитки. Если человек с заболеваниями пищеварительной системы, если есть рефлюкс-эзофагит, человек может чувствовать изжогу, то у нас цель — несколько ограничить количество поступающей пищи и напитков одномоментно.

Небольшие порции и более дробное питание. Напитки мы рекомендуем использовать через 1-1,5 часа после приёма пищи, чтобы не было перерастяжений стенок желудка", — посоветовала врач.

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