Понимание сезонной депрессии: как не дать угаснуть эмоциональным и энергетическим силам весной - советы для подростков и молодых взрослых

Сезонная депрессия у женщин и молодежи 25-33 лет: признаки, последствия и пути решения

2:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Женщины, подростки и молодые люди в возрасте от 25 до 33 лет часто сталкиваются с сезонной депрессией, несущей не только изменения в настроении, но и в общем состоянии здоровья. Пульмонолог Павел Бережанский сообщил о признаках весенней депрессии.

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Сезонная депрессия представляет собой аффективное расстройство, связанное с переходом от одного сезона к другому. Она обычно проявляется через апатию, усталость, энергетический спад, нарушения сна, трудности на работе, а также недостаток концентрации внимания и непричинная грусть. Это постепенное, но постоянное угасание эмоциональных, психологических, энергетических и жизненных сил в определенный период времени.

Для распознавания сезонной депрессии важно обращать внимание на регулярно повторяющиеся симптомы, такие как чрезмерная усталость, невозможность выполнения привычных дел дома или на работе, раздражительность и чувство безысходности. Если симптомы усиливаются, человек может столкнуться с социальной изоляцией, проблемами в семье и на работе. При первых проявлениях симптомов они могут исчезнуть, но вероятно, будут усиливаться с каждым новым циклом. В этом случае рекомендуется обратиться к врачу для исключения других возможных причин, таких как авитаминоз или анемия.

Еще одним признаком сезонной депрессии является изменение вкусовых предпочтений, с повышением аппетита и увеличением желания употреблять углеводы, в основном сладости и выпечку, что может привести к набору веса и дополнительным психологическим проблемам.

Нарушения сна также часто связаны с сезонной депрессией. Недостаточный сон ведет к неполному восстановлению нервной системы, ухудшению состояния кровеносных сосудов и выделению гормонов стресса. Это ослабляет иммунную систему и повышает вероятность заболеваний.

Кроме того, существует генетическая предрасположенность к сезонной депрессии, связанная, например, с низким уровнем продукции белков, серотонина и эндорфинов в организме, отметил врач.