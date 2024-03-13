Почему возникает рак груди у женщин, объяснил пластический хирург

Пластический хирург рассказал о причинах возникновения рака груди

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пластический хирург сети клиник "Семейная" Валерий Сусин рассказал о профилактике рака груди.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael Goodyear is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Медик объяснил, что онкология возникает из-за мутации генома клетки. Сейчас медицина изучила более 15 генов, мутации в которых приводят к высоким рискам развития РМЖ.

Врач отметил, что специальный анализ может выявить предрасположенность женщины к развитию рака груди. Анализ выявлет признаки мутации генов.

Ранее онколог Юлия Дубинина рассказала о признаках рака крови.

Риск заболеть выше у женщин, среди родственников которых есть люди, болеющие онкологией молочных желёз.

Сусин в беседе с "Вечерней Москвой" объяснил, что спасением от смертельно опасного заболевания является удаление участка ткани молочной железы, где была замечена мутация.