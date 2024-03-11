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Рак крови: симптомы и признаки, о которых сообщает врач Дубинина

Признаки рака крови: обзор от российского гематолога-онколога

Здоровье

Согласно российскому врачу-гематологу и онкологу Юлии Дубининой из Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова, симптомы рака крови включают ночную потливость, быструю утомляемость и потерю веса.

Признаки рака крови: обзор от российского гематолога-онколога
Фото: freepik.com

"У некоторых пациентов заболевание может дебютировать с тромбозов глубоких вен или легочных артерий, проявляться увеличением лимфатических узлов и их ростом. Симптоматика может быть связана с пораженным органом или значительным увеличением его в размерах", — разъяснила онколог.

По мнению специалиста, явными признаками рака крови могут быть следующие: неконтролируемое снижение веса на 10% и более за полгода; необъяснимое повышение температуры тела до 38°C и выше без признаков инфекции; обильная ночная потливость, приводящая к необходимости менять одежду и постельное белье. Кроме того, могут наблюдаться слабость, усталость, неприятный кожный зуд или частые инфекции. Отмечается, что рак крови часто обнаруживается случайно при анализе крови, поскольку пациенты могут не обращать внимания на указанные симптомы.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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