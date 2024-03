В весенний период следует больше есть жирной пищи

Весной врачи портала "Здоровое питание. РФ" настоятельно рекомендуют изменить строгий режим вегетарианского или веганского питания. В это время года особенно важно восполнить запасы витаминов, исчерпанные зимой.

Фото: Own work by H.hristov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license