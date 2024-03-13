В весенний период следует больше есть жирной пищи

Весенние рекомендации врачей: измените своё питание для восполнения витаминов

Весной врачи портала "Здоровое питание. РФ" настоятельно рекомендуют изменить строгий режим вегетарианского или веганского питания. В это время года особенно важно восполнить запасы витаминов, исчерпанные зимой.

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Согласно мнению врача-кардиолога и клинического психолога Анны Кореневич, стоит включить в рацион больше жирной пищи, поскольку её компоненты благотворно воздействуют на организм.

Помимо полезных жиров, таких как жирная морская рыба, рекомендуется употреблять льняное, конопляное и оливковое масла. Также полезно включить в рацион зелёный чай, компоты и морсы, приготовленные в основном из свежезамороженных ягод. Следует отметить, что в весенний период, когда риск недостатка витаминов высок, рекомендуется сократить потребление алкоголя и крепкого кофе.