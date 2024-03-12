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Кофе не увеличивает риск аритмии: открытия ученых Техасского университета

Снижение риска сердечной недостаточности: результаты исследования кофе и сердечного здоровья

1:46
Здоровье

Исследование, проведенное учеными Юго-западного медицинского центра Техасского университета в США, опровергло распространенное мнение о вреде кофе для людей с нерегулярным сердцебиением. Согласно результатам метаанализа доступной литературы, ученые пришли к выводу, что употребление кофеина в стандартных дозах не только не увеличивает вероятность возникновения аритмии, но и может ее снизить.

Снижение риска сердечной недостаточности: результаты исследования кофе и сердечного здоровья
Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay user 1507844 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Это исследование подтверждает предыдущие находки, сделанные в 2021 году, которые указывали на то, что увеличение потребления кофе связано с уменьшением риска развития сердечной недостаточности. Однако, несмотря на эти положительные результаты, следует отметить, что некоторые люди могут быть особо чувствительны к кофеину, и его употребление может негативно сказаться на их организме. Метаанализ также указывает на то, что большинство исследований сосредотачиваются на кофе с кофеином, в то время как влияние кофе без кофеина или растворимого кофе требует дополнительного изучения для понимания его воздействия на здоровье.

В свете этих результатов новые исследования представляют дополнительные свидетельства о безопасности и, возможно, даже полезности умеренного употребления кофе для здоровья сердца. Профессор Хосе Джоглар отмечает, что представление кофеина как вещества, наносящего вред сердечному здоровью, не имеет научных обоснований, и кофеин может даже оказывать положительное воздействие, в том числе снижая риск сердечной недостаточности.

Однако следует помнить, что рекомендации относительно употребления кофе в случае аритмии не относятся ко всем состояниям сердца или к гипертонии, и прежде чем вносить изменения в рацион питания, всегда рекомендуется обсудить это с врачом.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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