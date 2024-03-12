Замена жирной пищи и сладостей: советы российского врача Тананакиной по управлению весом

Секреты здорового питания от российского врача Тананакиной

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Российский врач-эндокринолог Наталия Тананакина предложила заменить жирную, жареную еду, выпечку и сладости белковыми продуктами и фруктами в рационе, чтобы предотвратить набор веса.

Фото: openverse.org by the_moment is licensed under CC BY 2.0.

Она подчеркнула, что жареная пища, быстрые углеводы, высококалорийные продукты и алкоголь являются основными причинами лишнего веса. Для того чтобы избежать их, в рационе рекомендуется увеличить потребление фруктов, овощей, мяса и рыбы. Кроме того, важно включить в рацион цельнозерновые продукты, такие как овсянка и киноа, а также отказаться от сладких газированных напитков. Тананакина подчеркнула, что правильный рацион для похудения должен быть сбалансированным, с упором на белки, такие как мясо, рыба, яйца, и полезные жиры, такие как орехи и авокадо. Она также рекомендовала включить в рацион хлебцы и отруби. Кроме того, чтобы сохранить стройность, врач советует есть часто, но небольшими порциями, пить больше чистой воды и регулярно заниматься спортом.