Замена жирной пищи и сладостей: советы российского врача Тананакиной по управлению весом

Российский врач-эндокринолог Наталия Тананакина предложила заменить жирную, жареную еду, выпечку и сладости белковыми продуктами и фруктами в рационе, чтобы предотвратить набор веса.
Она подчеркнула, что жареная пища, быстрые углеводы, высококалорийные продукты и алкоголь являются основными причинами лишнего веса. Для того чтобы избежать их, в рационе рекомендуется увеличить потребление фруктов, овощей, мяса и рыбы. Кроме того, важно включить в рацион цельнозерновые продукты, такие как овсянка и киноа, а также отказаться от сладких газированных напитков. Тананакина подчеркнула, что правильный рацион для похудения должен быть сбалансированным, с упором на белки, такие как мясо, рыба, яйца, и полезные жиры, такие как орехи и авокадо. Она также рекомендовала включить в рацион хлебцы и отруби. Кроме того, чтобы сохранить стройность, врач советует есть часто, но небольшими порциями, пить больше чистой воды и регулярно заниматься спортом.
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