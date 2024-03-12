Снижение веса при индексе массы тела 30+: Почему это важно и как найти мотивацию

Перед тем, как обсуждать необходимость снижения веса, важно отметить, что речь идет о лишнем весе только в случае, если индекс массы тела превышает 30.
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Полезный совет: для определения ИМТ, разделите свой вес в килограммах на квадрат своего роста в метрах.
Если вы убедились, что у вас есть избыточный вес, но пока не нашли достаточной мотивации, чтобы с этим бороться, возможно, следующие причины помогут вам.
"Малозначительные" причины. Кроме привычных проблем с избыточным весом, таких как боли в спине или проблемы с суставами, существуют и другие неприятные последствия. Например, изжога может возникнуть из-за излишнего выделения кислоты в пищевод, что может быть спровоцировано многими жирными продуктами и готовыми блюдами. Также часто избыточный вес может привести к нарушениям опорно-двигательного аппарата, таких как артрит, который может возникнуть из-за трудностей в передвижении из-за избыточного веса. Связь между ожирением и другими заболеваниями также подтверждается различными исследованиями.
Психологические причины. Иногда избыточный вес может быть следствием депрессии, поскольку люди часто используют калорийную пищу в качестве компенсации за недостаток положительных эмоций. Тяжелое психологическое состояние может усиливаться, когда человек страдает из-за своего веса, поэтому похудение может рассматриваться как часть терапии.
Угроза жизни. Если вы до сих пор не убедились в необходимости изменить свою диету для снижения веса, стоит помнить, что избыток жировой ткани может привести к серьезным заболеваниям, таким как сердечные проблемы, диабет и, в некоторых случаях, рак.
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