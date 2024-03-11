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Темповая пробежка выталкивает из зоны комфорта, помогая стать сильнее и увереннее

Названы главные преимущества темповой пробежки, которые помогут стать сильнее

Здоровье » Красота » Фитнес

Темповый забег — это бег, выполняемый в вашем пороговом темпе, который при необходимости можно поддерживать в течение 30-40 минут.

Названы главные преимущества темповой пробежки, которые помогут стать сильнее
Фото: wikimedia.org by Kyle Cassidy is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Такие пробежки выталкивают вас из зоны комфорта ровно настолько, чтобы создать в организме необходимый стимул для соответствующей адаптации. Темповые тренировки не только улучшают вашу физическую форму, но и повышают умственную силу. Эти приспособления учат ваше тело бегать быстрее в течение длительного времени. Независимо от того, являетесь ли вы абсолютным новичком или продвинутым марафонцем, добавление темповых пробежек к вашим тренировкам поможет вам набрать скорость и уверенность.

Преимущества темповых пробежек:

1. Вы можете бегать быстрее и меньше уставать.

2. Повышенная уверенность. При правильном выполнении темповые забеги могут укрепить уверенность в себе. Вы получаете психологические и физиологические преимущества, которые подготавливают вас ко дню забега.

3. Вы можете легко добавлять прогрессивную перегрузку. Это поможет со временем стать быстрее и улучшить свою выносливость.

Таким образом выходит, что темповая пробежка приносит много пользы. Главное, надо сделать первый шаг и найти в себе силы добавить ее к своим тренировкам.

Недостатки однообразных темповых тренировок
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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