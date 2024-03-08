Без тренировок и голодания: простые советы для эффективного похудения

Без жестких ограничений: простые изменения для достижения своей формы мечты

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди ассоциируют процесс похудения с тяжелыми тренировками, отказом от любимых блюд и другими радикальными изменениями в обычном образе жизни.

Фото: eatingwell.com by RACHEL MAREK

Однако вы можете игнорировать все эти ограничения, если выслушаете советы из этой статьи.

Вот что нужно сделать, чтобы претворить в жизнь свою мечту о похудении:

Пейте воду. Кажется странным, но иногда стакан воды может заменить пищу, потому что наш организм иногда путает жажду с голодом.

Кажется странным, но иногда стакан воды может заменить пищу, потому что наш организм иногда путает жажду с голодом. Откажитесь от простых углеводов. В худшем случае, уменьшите потребление простых углеводов – вы все равно получите удовольствие от них (хотя и ненадолго), но лишние сантиметры могут появиться от лишней выпечки.

В худшем случае, уменьшите потребление простых углеводов – вы все равно получите удовольствие от них (хотя и ненадолго), но лишние сантиметры могут появиться от лишней выпечки. Включите в рацион белки и сложные углеводы. Белки необходимы для поддержания наших мышц – если их недостаточно, то похудение может привести к потере мышечной массы. Сложные углеводы необходимы для получения энергии.

Белки необходимы для поддержания наших мышц – если их недостаточно, то похудение может привести к потере мышечной массы. Сложные углеводы необходимы для получения энергии. Перекусы должны быть полезными. Вместо хот-догов и газировки выбирайте фрукты, орехи или сухофрукты.

Вместо хот-догов и газировки выбирайте фрукты, орехи или сухофрукты. Уменьшите размер порций. Используйте для этого меньшие по размеру тарелки – это просто и эффективно.