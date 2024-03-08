Без тренировок и голодания: простые советы для эффективного похудения

Многие люди ассоциируют процесс похудения с тяжелыми тренировками, отказом от любимых блюд и другими радикальными изменениями в обычном образе жизни.
Фото: eatingwell.com by RACHEL MAREK
Однако вы можете игнорировать все эти ограничения, если выслушаете советы из этой статьи.
Вот что нужно сделать, чтобы претворить в жизнь свою мечту о похудении:
Пейте воду. Кажется странным, но иногда стакан воды может заменить пищу, потому что наш организм иногда путает жажду с голодом.
Откажитесь от простых углеводов. В худшем случае, уменьшите потребление простых углеводов – вы все равно получите удовольствие от них (хотя и ненадолго), но лишние сантиметры могут появиться от лишней выпечки.
Включите в рацион белки и сложные углеводы. Белки необходимы для поддержания наших мышц – если их недостаточно, то похудение может привести к потере мышечной массы. Сложные углеводы необходимы для получения энергии.
Перекусы должны быть полезными. Вместо хот-догов и газировки выбирайте фрукты, орехи или сухофрукты.
Уменьшите размер порций. Используйте для этого меньшие по размеру тарелки – это просто и эффективно.
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