Новый ковид: вспышка странного вируса в Таиланде — туристы и местные жители болеют по месяцу

Биолог Баранова опровергла новый ковид в Таиланде

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова опровергла появление нового болезнетворного вируса в Таиланде.

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Ранее стали распространяться тревожные сообщения о вспышке загадочной ОРВИ в этой стране: мол, и туристы, и местные жители болеют по месяцу с температурой и сильным кашлем.

"Пресса сразу написала ужастики про новый зловредный вирус. Но это вряд ли. Не похожа картина на респираторный вирус, ну никак", — прокомментировала биолог в своём телеграм-канале.

Она перечислила возможные версии инфекции и по очереди опровергла их. Для ОРВИ болезнь длится слишком долго, что указывает на бактериальное осложнение. Но антибиотики больным не помогают, иначе не было бы никакой эпидемии. Экзотический вирус отличили бы местные врачи — у них есть специализированные молекулярные тесты. Долгим кашлем отличается коклюш, но он не объясняет температуру.

Наиболее вероятным Баранова считает "коктейль бактериальных напастей вместе с грибковыми". В этом случае недуг усугубляется тёплой и влажной погодой, поэтому учёная настоятельно советует больным покинуть курорт и госпитализироваться в полосе с умеренным климатом.