Борьба с детским раком в России: вызовы и перспективы

Опасные заболевания детей в России: фокус на онкологию

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В последнее время в России значительно продвинулись в лечении онкологических заболеваний у детей, однако все еще существуют опасные заболевания, угрожающие детскому здоровью. Об этом сообщила Нина Попова, консультант по внутренним и внешним коммуникациям из онкоцентра имени Блохина.

Фото: ptzgovorit.ru

"Наиболее распространенными опухолями в педиатрической популяции остаются лейкемии, опухоли центральной нервной системы и лимфомы", — сказала она.

Попова отметила, что Россия входит в десятку лучших стран мира по общей выживаемости детей с раком до 18 лет. С 2019 по 2023 годы в стране было зарегистрировано минимальное количество трагических случаев, связанных с онкологическими заболеваниями за последние два десятилетия.

Эксперты отмечают, что онкологические заболевания у детей часто могут маскироваться под другие заболевания. Например, опухоль у ребенка на ранних стадиях может напоминать острую респираторную вирусную инфекцию, хронический инфекционный процесс или болезни желудочно-кишечного тракта, почек или неврологические заболевания, поясняют специалисты.