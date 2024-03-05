Избегайте сочетания яиц с рыбой: почему это может быть вредно для вашего здоровья

Почему сочетание яиц с рисом не лучший выбор для вашей пищеварительной системы

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сочетание определенных продуктов с яйцами может вызвать неудобства для желудка и привести к проблемам со здоровьем.

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Подробнее о продуктах, которые не рекомендуется комбинировать с яйцами.

Чего лучше не совмещать с яйцами

Во-первых, яйца следует избегать в сочетании с рыбой. Овидин, содержащийся в яйцах, может снизить эффективность усвоения полезных веществ, содержащихся в рыбе.

Во-вторых, не рекомендуется употреблять яйца вместе с рисом, такое сочетание может негативно сказаться на пищеварительной системе. Также стоит избегать комбинации яиц с картофелем, поскольку некоторые вещества, содержащиеся в картофеле, могут мешать усвоению кальция и железа из яиц. Кроме того, эксперты по здоровому питанию не рекомендуют сочетать яйца с молоком, сыром, сливками, сливочным маслом и майонезом.