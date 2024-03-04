Опасности в повторном нагреве: пять овощей, которые угрожают здоровью

Здоровье в опасности: пять овощей, которые нельзя греть снова

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди придерживаются идеи, что повторное использование остатков еды помогает сократить отходы и сэкономить ресурсы. Тем не менее, есть определенные продукты, которые могут представлять угрозу для здоровья, если их нагревать повторно. Поэтому важно помнить о нескольких овощах, которые нельзя нагревать повторно.

Фото: flickr.com by liz west is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Картофель . Картофель содержит высокие концентрации крахмала, который при повторном нагревании может образовывать токсичные соединения. Это может привести к накоплению соланина, вызывая тем самым отравление. Поэтому, если у вас остался вареный или жареный картофель, лучше избегать риска и выбросить его.

. Картофель содержит высокие концентрации крахмала, который при повторном нагревании может образовывать токсичные соединения. Это может привести к накоплению соланина, вызывая тем самым отравление. Поэтому, если у вас остался вареный или жареный картофель, лучше избегать риска и выбросить его. Шпинат . Шпинат богат оксаловой кислотой, которая при повторном нагревании может превратиться в оксалаты. Эти соединения могут способствовать образованию камней в почках и мочевом пузыре. Поэтому, если осталось блюдо со шпинатом, лучше не подвергать его повторному нагреву.

. Шпинат богат оксаловой кислотой, которая при повторном нагревании может превратиться в оксалаты. Эти соединения могут способствовать образованию камней в почках и мочевом пузыре. Поэтому, если осталось блюдо со шпинатом, лучше не подвергать его повторному нагреву. Грибы . Грибы — еще один продукт, который не рекомендуется перегревать повторно из-за риска заражения бактериями и возникновения пищевого отравления. Повторное нагревание грибов может представлять серьезную опасность для здоровья, поэтому лучше этого избегать.

. Грибы — еще один продукт, который не рекомендуется перегревать повторно из-за риска заражения бактериями и возникновения пищевого отравления. Повторное нагревание грибов может представлять серьезную опасность для здоровья, поэтому лучше этого избегать. Сельдерей . Сельдерей содержит нитраты, которые при повторном нагревании могут превращаться в нитрозамины. Эти соединения связаны с риском развития рака. Поэтому, если у вас остался вареный сельдерей, лучше безопаснее выбросить его, чем рисковать своим здоровьем.

. Сельдерей содержит нитраты, которые при повторном нагревании могут превращаться в нитрозамины. Эти соединения связаны с риском развития рака. Поэтому, если у вас остался вареный сельдерей, лучше безопаснее выбросить его, чем рисковать своим здоровьем. Лук. В луке высокое содержание сахара, и при повторном нагревании он может превращаться в токсичные соединения. Кроме того, это может вызвать диспептические расстройства и раздражение желудочно-кишечного тракта.