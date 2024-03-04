Улучшите свой обмен веществ с помощью имбиря: рецепты для здоровой диеты

Имбирь для нормализации сахара и холестерина: эффективные методы и рецепты

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Использование имбиря приводит к нормализации уровня сахара в крови, а также к повышению уровня "хорошего" холестерина.

Фото: flickr. com by Veganbaking. net is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Эти изменения напрямую связаны с обменом веществ: организм людей, потребляющих имбирь, склонен к меньшему накоплению жиров и более активному их расщеплению.

Как и в случае с любым продуктом, употребление имбиря имеет свои противопоказания. Однако, если вы не относитесь к группе лиц с повышенным риском, вы можете безопасно воспользоваться следующими рецептами для повышения эффективности вашей диеты.

Имбирный сок : Для приготовления вам потребуется очистить и нарезать корень имбиря (100 г) на кубики. Переложите их в блендер, добавьте стакан воды и включите прибор. После этого процедите сок и употребляйте его 1-2 раза в день, чтобы уменьшить аппетит. Для придания вкуса можно добавить лимонный сок, мед и мяту.

: Для приготовления вам потребуется очистить и нарезать корень имбиря (100 г) на кубики. Переложите их в блендер, добавьте стакан воды и включите прибор. После этого процедите сок и употребляйте его 1-2 раза в день, чтобы уменьшить аппетит. Для придания вкуса можно добавить лимонный сок, мед и мяту. Имбирный чай : Измельчите свежий имбирь, чтобы получилось примерно 1 столовая ложка, залейте кипятком и настаивайте 3-5 минут. Можно также добавить 1 чайную ложку измельченного имбиря при заваривании зеленого чая. Пейте такой чай 1-2 раза в день, предпочтительно в первой половине дня.

: Измельчите свежий имбирь, чтобы получилось примерно 1 столовая ложка, залейте кипятком и настаивайте 3-5 минут. Можно также добавить 1 чайную ложку измельченного имбиря при заваривании зеленого чая. Пейте такой чай 1-2 раза в день, предпочтительно в первой половине дня. Имбирный салат: Измельченный имбирь можно добавлять в уже готовые фруктовые и овощные салаты, ориентируясь на собственные вкусовые предпочтения.