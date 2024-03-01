Ученые из Эксетерского университета заявили о зависимости риска рака простаты от этнической принадлежности

Тест на рак простаты может привести к гипердиагностике у чернокожих мужчин

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые из Эксетерского университета обнаружили, что тест на простатспецифический антиген (ПСА), который широко используется для выявления рака простаты в Великобритании, может приводить к гипердиагностике чернокожих мужчин.

Фото: https://pbs.twimg.com/

Эта гипотеза обусловлена тем, что у чернокожих мужчин уровень ПСА обычно выше, особенно в сравнении с белыми или азиатами. В исследовании, которое финансировалось различными грантами, участвовало 649445 белых, 37827 чернокожих и 31053 азиатских мужчин. Результаты показали, что у чернокожей группы уровень ПСА действительно был выше. Поэтому из-за большего количества ложноположительных результатов у чернокожих мужчин, эта группа диагностического обследования может включать в себя дополнительные процедуры: МРТ и биопсию.

По данным издания Индепендент, у азиатских мужчин исследование выявило самые низкие: уровни ПСА, диагнозы рака, показатели распространенного рака простаты.

В работе британских медиков подчеркивается необходимость дополнительного изучения взаимосвязи между этнической принадлежностью и уровнем ПСА, чтобы обеспечить более точную и надежную диагностическую базу.