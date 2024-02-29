От избыточного веса к здоровому образу жизни: диетолог дал свои рекомендации

Проблема избыточного веса является распространенным источником низкого самооценки.
Иногда лишний вес может стать помехой в повседневной жизни, вызывая дискомфорт, например, из-за появления лишних подбородков или пухлых щек. В таких ситуациях важно серьезно подойти к решению этой проблемы.
Диетолог Анастасия Кондаурова подробно объяснила, что важно ухаживать за своим телом, следя за правильным питанием и регулярными физическими нагрузками.
Специалист рекомендует уменьшить потребление соли, так как избыток этого продукта может вызывать отечность и задержку жидкости в организме. Также необходимо увеличить употребление чистой воды — примерно 30-40 мл на каждый килограмм веса.
Что касается питания, в рационе должны присутствовать полезные жиры и аминокислоты, которые способствуют восстановлению мышечного тонуса и улучшению эластичности кожи. Важно включить в рацион масла, рыбу, орехи и морепродукты.
Кроме того, стоит учитывать преимущества простых углеводов из овощей, фруктов и круп.
Увеличение потребления белка также может помочь избавиться от лишнего веса, снизить количество перекусов и поддержать ощущение сытости на длительный срок.
Шоумен Гоген Солнцев поделился фото с новорождённым ребёнком. Подписчики звезды решили, что Солнцев впервые стал отцом.