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От избыточного веса к здоровому образу жизни: диетолог дал свои рекомендации

Диетолог Кондаурова рассказала, как избавиться от пухлых щек

1:16
Здоровье

Проблема избыточного веса является распространенным источником низкого самооценки.

Диетолог Кондаурова рассказала, как избавиться от пухлых щек
Фото: Нейросеть Шедеврум

Иногда лишний вес может стать помехой в повседневной жизни, вызывая дискомфорт, например, из-за появления лишних подбородков или пухлых щек. В таких ситуациях важно серьезно подойти к решению этой проблемы.

Диетолог Анастасия Кондаурова подробно объяснила, что важно ухаживать за своим телом, следя за правильным питанием и регулярными физическими нагрузками.

Специалист рекомендует уменьшить потребление соли, так как избыток этого продукта может вызывать отечность и задержку жидкости в организме. Также необходимо увеличить употребление чистой воды — примерно 30-40 мл на каждый килограмм веса.

Что касается питания, в рационе должны присутствовать полезные жиры и аминокислоты, которые способствуют восстановлению мышечного тонуса и улучшению эластичности кожи. Важно включить в рацион масла, рыбу, орехи и морепродукты.

Кроме того, стоит учитывать преимущества простых углеводов из овощей, фруктов и круп.

Увеличение потребления белка также может помочь избавиться от лишнего веса, снизить количество перекусов и поддержать ощущение сытости на длительный срок.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
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