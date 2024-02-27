Психиатр Рудов объяснил, почему люди сходят с ума весной и как с этим справиться

Психиатр Рудов рассказал, как справиться с весенним обострением

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Психиатр Виктор Рудов рассказал, что осенью и весной люди склонны к неуравновешенному эмоциональному состоянию. Особенно это наблюдается в марте. Такое явление связано со сменой биоритмов.

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"Меняется и гормональный фон, а это приводит к выработке нейромедиаторов, среди которых серотонин и мелатонин. У людей с гибкой психикой адаптация к изменениям происходит быстро, но у тех, кто страдает хроническими психическими заболеваниями, этот период может чуть подзатянуться", — объяснил Рудов изданию ОСН.

Среди симптомов весеннего обострения специалист назвал перепады настроения, раздражительность, хроническую усталость, проблемы с засыпанием. Также могут усилиться тревожные и депрессивные состояния. Для того чтобы бороться с этими приступами и сохранить душевное равновесие, Рудов советует в первую очередь следить за своим режимом, засыпать и просыпаться вовремя. Если человек каждую ночь засыпает лишь под утро, организм быстро изнашивается, что также приводит к плохому настроению.

Кроме того, Рудов рекомендует больше гулять на свежем воздухе, ходить в фитнес-клуб и не забывать про здоровое питание. Весной организм особенно нуждается в витаминах, которые можно получить из свежих овощей, фруктов и зелени. Также можно употреблять специальные витаминные комплексы для профилактики авитаминоза.

Психиатр призывает стараться избегать стрессовых ситуаций и не задерживаться на работе, поскольку уставший за зиму организм как никогда нуждается в отдыхе.