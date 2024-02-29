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Эта ошибка превращает вашу кашу в яд! Будьте осторожны и избегайте подобных действий

Врач Шехян рассказал о распространённой ошибке, которая портит каши

1:11
Здоровье

Всем известно с детства, что каши следует употреблять регулярно. Однако, это блюдо легко превратить во вредный продукт, если допустить определённые ошибки при его приготовлении.

Врач Шехян рассказал о распространённой ошибке, которая портит каши
Фото: commons.wikimedia.org by Nickispeaki is licensed under CC BY-SA 4.0

Врач Грант Шехян подробно об этом рассказал. Он отметил, что добавление сливочного масла и жарка каши может придать ей более насыщенный вкус, однако это также может увеличить уровень холестерина, что негативно сказывается на состоянии сосудов.

Также не рекомендуется солить каши, так как избыток соли может привести к отёкам.

В ходе беседы с журналистами медик отметил, что многие люди предпочитают подавать каши в качестве гарнира к другим блюдам, таким как котлеты. Однако следует понимать, что каша — это самостоятельное блюдо и лучше употреблять его как основное блюдо, а не как дополнение.

Ещё одна распространенная ошибка при приготовлении каш — перегрев, который может уничтожить часть полезных веществ в зернах. Чтобы избежать этого, рекомендуется замачивать зерна в воде или обезжиренном кефире на ночь.

Шехян также советует включать в рацион больше овсянки, гречки и пшённой каши, так как они более полезны для организма.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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