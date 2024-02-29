Что будет с зубами, если выдавливать пасту больше положенной нормы: ответ стоматолога

Стоматолог Левчук рассказала, сколько зубной пасты необходимо выдавливать на щетку

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Количество зубной пасты на щетке не оказывает влияния на степень чистоты зубов.

Фото: openverse by Mike Burns is licensed under CC BY-SA 2.0

Достаточно использовать количество, аналогичное горошине. Это в три раза меньше, чем обычно рекламируется.

Такой вывод сделала стоматолог Диана Левчук.

Она подчеркнула, что излишнее количество пасты не только лишает щетку жесткости, но и не обеспечивает качественной чистки. При этом врач рекомендует использовать любую пасту в случае отсутствия стоматологических проблем, не прибегая к доверию рекламе.

Однако стоит избегать слишком недорогих вариантов, так как они могут содержать карбонат кальция, который повреждает эмаль. Предпочтение следует отдавать среднему ценовому сегменту и внимательно изучать состав перед покупкой.

Стоматолог объяснила, что не рекомендуется использовать одну зубную пасту длительное время.

По окончании тюбика лучше перейти на другой состав и марку, чтобы избежать привыкания и сохранить эффективность чистки.