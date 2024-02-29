Что будет с зубами, если выдавливать пасту больше положенной нормы: ответ стоматолога

Количество зубной пасты на щетке не оказывает влияния на степень чистоты зубов.
Достаточно использовать количество, аналогичное горошине. Это в три раза меньше, чем обычно рекламируется.
Такой вывод сделала стоматолог Диана Левчук.
Она подчеркнула, что излишнее количество пасты не только лишает щетку жесткости, но и не обеспечивает качественной чистки. При этом врач рекомендует использовать любую пасту в случае отсутствия стоматологических проблем, не прибегая к доверию рекламе.
Однако стоит избегать слишком недорогих вариантов, так как они могут содержать карбонат кальция, который повреждает эмаль. Предпочтение следует отдавать среднему ценовому сегменту и внимательно изучать состав перед покупкой.
Стоматолог объяснила, что не рекомендуется использовать одну зубную пасту длительное время.
По окончании тюбика лучше перейти на другой состав и марку, чтобы избежать привыкания и сохранить эффективность чистки.
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