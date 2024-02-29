Как сохранить здоровье сердца: это несколько важных аспектов, о которых стоит помнить

Врачи назвали неожиданные причины проблем с сердцем

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Необходимо внимательно относиться к работе сердца в любом возрасте, так как инициировать деструктивные процессы просто, а устранить их последствия часто сложно. Известно, что сердечный орган негативно реагирует на употребление вредной пищи, курение и употребление алкоголя.

Фото: openverse by Andrew Mason is licensed under CC BY 2.0

Однако не только эти факторы могут привести к сердечным заболеваниям.

Важно помнить и о следующем:

Неудачные браки приводят к проблемам с сердцем. Семейная жизнь должна приносить радость и быть положительной для обоих партнеров. Несчастливый брак может сократить продолжительность жизни и спровоцировать сердечные проблемы.

Интересный факт: счастливые мужчины, состоящие в хороших браках, живут дольше, нежели их несчастные сверстники. Однако женщины должны быть осторожны: перенос на себя излишних обязанностей может привести к проблемам с сердцем. Если ваш брак далек от идеала, настало время приступить к его улучшению.

Пробки также могут быть связаны с заболеваниями сердца. Например, нахождение в состоянии нервного напряжения в загазованной атмосфере может негативно сказаться на здоровье сердца. Поэтому рассмотрение альтернативных вариантов транспорта может быть разумным решением.

Бессонница также увеличивает риск развития сердечных заболеваний, особенно если вы работаете ночью или страдаете от хронической бессонницы. Важно принять меры для борьбы с этим состоянием, так как в среднем возрасте подобные эксперименты с здоровьем могут быть опасны.