Забота о мозге: несколько питательных продуктов для лучшей памяти и концентрации

Врач Лебедева назвала куриные яйца "суперпродуктом" для мозга

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Диляра Лебедева поделилась с россиянами советами о том, какие продукты могут улучшить функционирование мозга.

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Исследования указывают на тесную связь между кишечником и мозгом. Здоровая работа желудочно-кишечного тракта зависит от правильного питания, поэтому важно уделять внимание продуктам, богатым клетчаткой. Фрукты, овощи, цельные зерна, орехи и семена содержат витамины и микроэлементы, необходимые для оптимального функционирования мозга.

Рыба, обогащенная омега-3 жирными кислотами и витаминами группы В, приносит значительную пользу для баланса нервной системы и здоровья клеток мозга. Также рекомендуется употребление свежих ягод, брокколи, капусты и яиц.

Лебедева отмечает, что для поддержания здоровья мозга необходимы регулярные тренировки, достаточный отдых и правильное питание. Недостаток любого из этих компонентов может негативно сказаться на памяти, концентрации и способности анализировать информацию.