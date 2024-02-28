Врач Диляра Лебедева поделилась с россиянами советами о том, какие продукты могут улучшить функционирование мозга.
Исследования указывают на тесную связь между кишечником и мозгом. Здоровая работа желудочно-кишечного тракта зависит от правильного питания, поэтому важно уделять внимание продуктам, богатым клетчаткой. Фрукты, овощи, цельные зерна, орехи и семена содержат витамины и микроэлементы, необходимые для оптимального функционирования мозга.
Рыба, обогащенная омега-3 жирными кислотами и витаминами группы В, приносит значительную пользу для баланса нервной системы и здоровья клеток мозга. Также рекомендуется употребление свежих ягод, брокколи, капусты и яиц.
Лебедева отмечает, что для поддержания здоровья мозга необходимы регулярные тренировки, достаточный отдых и правильное питание. Недостаток любого из этих компонентов может негативно сказаться на памяти, концентрации и способности анализировать информацию.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.