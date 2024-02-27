Улучшают состояние кожи, влияют на сердце и не только: почему надо есть орехи

Орехи являются неотъемлемой частью здорового питания, способствуя улучшению общего состояния организма и красоте внешности. Специалисты подчеркивают положительное воздействие этого деликатеса на организм.
Орехи являются богатым источником полезных жиров, микроэлементов и минеральных веществ. Среди наиболее ценных видов следует выделить грецкие орехи, миндаль, кешью, фундук, кедровые орехи, фисташки, макадамия, пекан, бразильские орехи и каштан.
Добавление орехов в рацион способствует улучшению состояния мышц, сухожилий и кожи благодаря высокому содержанию растительного белка и цинка, который борется с пигментацией, а также благодаря антиоксидантам, которые помогают бороться с акне.
Полезные элементы, содержащиеся в орехах, также способствуют здоровью волос, придавая им свежесть и блеск. Кроме того, орехи благоприятно влияют на сердце и сосуды.
Однако следует помнить, что орехи достаточно калорийны, поэтому их употребление следует контролировать. Рекомендуемая дневная норма составляет до 30 граммов продукта. Хорошим вариантом является чередование видов орехов каждый день, что позволяет не только разнообразить рацион, но и получить максимальную пользу от перекуса.
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