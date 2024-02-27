Почему людям стоит включить в рацион абрикосы: мнение диетологов

Врачи заявили, что абрикосы быстро делают кожу более упругой

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Абрикосы можно отнести к одним из наиболее вкусных продуктов.

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Однако их ценность не ограничивается только прекрасным вкусом. Абрикосы также являются ценным дополнением к рациону по нескольким причинам.

Содержащиеся в них антиоксиданты делают нашу кожу более упругой, молодой и свежей, помогая сохранить её красоту на долгие годы.

Помимо этого, абрикосы способствуют укреплению иммунной системы, что особенно важно осенью, чтобы предотвратить простудные заболевания и поддерживать организм в здоровом состоянии.

Их химический состав также благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему, помогая предотвратить развитие хронических сердечных заболеваний.

Абрикосы также полезны для зрения, помогая замедлить процесс потери зрения и поддерживая его здоровье.

И, наконец, включение абрикосов в рацион может помочь в похудении, так как они способствуют снижению аппетита и интереса к сладкому, что помогает контролировать потребление пищи и избежать переедания.