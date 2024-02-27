Неожиданная польза сливочного масла: такого никто не ожидал

Диетолог Мухина призвала россиян есть сливочное масло

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие предпочитают добавлять сливочное масло в различные блюда, чтобы придать им более нежный и мягкий вкус. Однако немногие осведомлены о том, что этот продукт не только улучшает вкус еды, но и является источником кальция, калия, витаминов А и D, необходимых для здоровья костей, свертывания крови и обеспечения энергии.

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Но преимуществ этого продукта намного больше. Диетолог Мария Мухина подробно рассказала о его полезных свойствах. Она отметила, что сливочное масло полезно при заболеваниях легких, так как способствует выработке сурфактанта, важного элемента для нормальной работы легких. Поэтому этот продукт широко используется в народной медицине совместно с медом, маслом и горячим молоком для улучшения общего состояния здоровья.

Рекомендуется употреблять до 30 г сливочного масла в день без добавления соли и других лишних компонентов, которые могут нанести вред.