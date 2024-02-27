Какие продукты способствуют образованию камней в почках: список эксперта

Уролог Журавский рассказал россиянам о пользе и вреде пива для почек

2:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Отдельные пищевые продукты могут повысить вероятность образования камней в почках, что может привести к серьезным последствиям. Об этом сообщил уролог Дмитрий Журавский в ходе беседы с журналистами. Он также прокомментировал влияние пива на этот орган, отметив, что несмотря на утверждения о его способности выводить из почек песок и предотвращать образование камней, регулярное употребление этого напитка может причинить больше вреда, чем пользы.

Фото: openverse "Beer" by Tim Dobson is licensed under CC BY 2.0.

Существует мнение о том, что пиво может быть полезным для предотвращения мочекаменной болезни, так как его мочегонный эффект помогает избавиться от излишков песка и даже мелких камней в почках. Врач подчеркнул, что в этом есть некоторая правда, однако регулярное употребление этого напитка может нанести больше вреда, чем гипотетическая польза.

По словам специалиста, список продуктов, способствующих образованию камней в почках, зависит от типа камней, которые образуются у пациентов. Например, оксалатные камни могут образовываться из-за содержания щавелевой кислоты и ее производных, присутствующих в ряде овощей, как, например, щавель, шпинат, укроп, ревень, какао, свекла, петрушка и цитрусовые. Кроме того, молочные жиры могут усилить усвоение оксалатов из какао, поэтому их потребление также следует ограничить.

Уратные камни могут образовываться из-за избыточного потребления мяса, мясных бульонов и других белковых продуктов, так как мясо содержит много пуринов, которые при обработке организмом превращаются в мочевую кислоту и могут спровоцировать формирование уратных камней. Соль также может нанести вред, так как ее избыток приводит к задержке жидкости в организме. Поэтому ограничение потребления соли считается важным шагом в лечении мочекаменной болезни. Специалисты рекомендуют взрослым потреблять не более одной чайной ложки или 5 граммов соли в день. Важно учитывать, что это касается не только добавленной соли, но и соли, содержащейся в продуктах, таких как соусы, специи, полуфабрикаты, мясные и колбасные изделия.