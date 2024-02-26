Избыточный бактериальный рост: несколько секретов успешного лечения от специалиста

Эндокринолог Янг назвала три признака воспалительного процесса в кишечнике

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Избыточный рост бактерий в организме — распространенная проблема, которая может иметь серьезные последствия, как отмечает эндокринолог Екатерина Янг.

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Этот синдром нарушает процесс детоксикации в кишечнике, вызывает хроническое воспаление и может спровоцировать развитие кожных заболеваний. Пренебрежение этой проблемой может привести к развитию анемии из-за недостаточного всасывания питательных веществ.

У людей, страдающих от избыточного роста бактерий, часто наблюдаются симптомы, такие как вздутие живота, газообразование, отрыжка и горечь во рту. Проблемы с пищеварением и неприятный запах изо рта могут быть следствием неправильного образа жизни.

"Поздний сон, неправильное питание, избыток сладкого в рационе — все это могут быть причины возникновения проблем с избыточным ростом бактерий", — подытожила доктор Янг.