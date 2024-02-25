Как один и тот же семейный врач спасает брак: результаты исследования

Пациенты получают более эффективное лечение и требуют меньше консультаций, если их обслуживает постоянный семейный врач. Ученые из Кембриджского университета и бизнес-школы INSEAD проанализировали информацию о более чем 10 миллионах пациентов из базы данных DataLink Clinical Practice за период с 2007 по 2017 годы. Исследование выявило, что ухаживание за пациентами одним и тем же врачом может уменьшить количество необходимых консультаций на 5%, что эквивалентно 15 миллионам меньших визитов к врачу.
Кроме того, такой подход улучшает качество медицинской помощи, особенно заметно это среди пожилых людей, страдающих хроническими заболеваниями или нуждающихся в психиатрической помощи.
Авторы исследования отмечают, что наличие постоянного врача, знакомого с медицинской историей пациента, позволяет эффективнее использовать время как врача, так и пациента. Это особенно важно для пациентов с сложными медицинскими потребностями, так как не требуется повторно объяснять всю их историю при каждом визите.
Исследование, проведенное под ледниковым панцирем Восточной Антарктиды, выявило фрагменты древнего речного ландшафта.