Как один и тот же семейный врач спасает брак: результаты исследования

Врачи рассказали, как пожилым получать более качественную помощь врачей

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пациенты получают более эффективное лечение и требуют меньше консультаций, если их обслуживает постоянный семейный врач. Ученые из Кембриджского университета и бизнес-школы INSEAD проанализировали информацию о более чем 10 миллионах пациентов из базы данных DataLink Clinical Practice за период с 2007 по 2017 годы. Исследование выявило, что ухаживание за пациентами одним и тем же врачом может уменьшить количество необходимых консультаций на 5%, что эквивалентно 15 миллионам меньших визитов к врачу.

Фото: flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Кроме того, такой подход улучшает качество медицинской помощи, особенно заметно это среди пожилых людей, страдающих хроническими заболеваниями или нуждающихся в психиатрической помощи.

Авторы исследования отмечают, что наличие постоянного врача, знакомого с медицинской историей пациента, позволяет эффективнее использовать время как врача, так и пациента. Это особенно важно для пациентов с сложными медицинскими потребностями, так как не требуется повторно объяснять всю их историю при каждом визите.