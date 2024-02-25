Колопроктолог разбивает мифы: правда о геморрое, которую следует знать

Проктолог Буровский развеял мифы о геморрое

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Колопроктолог из ФНКЦ ФМБА России Андрей Буровский рассеивает мифы о геморрое и предупреждает от некоторых неправильных убеждений. Одним из таких мифов является утверждение о том, что геморрой возникает только у людей, ведущих сидячий образ жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by Petty Officer 1st Class Elizabeth Merriam is licensed under public domain

Врач Буровский отмечает, что хотя долгое сидение может увеличить риск заболевания, спортсмены, особенно тяжелоатлеты, также подвержены геморрою из-за повышенного внутрибрюшного давления при физической нагрузке.

Для предотвращения геморроя рекомендуется изменять положение тела во время работы, чаще ходить пешком и предпочитать лестницу лифту. Еще одним распространенным заблуждением является мысль о том, что главным симптомом геморроя является кровотечение во время дефекации.

Врач утверждает, что кровотечение может быть признаком других серьезных заболеваний, поэтому при его проявлении необходимо обратиться к специалисту. Следует помнить, что геморрой встречается как у мужчин, так и у женщин с одинаковой частотой. Лечение этого заболевания обычно проводится консервативными методами, за исключением случаев с сильными кровотечениями или болями, когда может потребоваться хирургическое вмешательство.

Колопроктолог также предостерегает от использования народных средств при лечении геморроя, поскольку их применение может ухудшить состояние пациента. Однако стоит отметить, что пока не существует исследований, подтверждающих влияние перегретого автомобильного сиденья на развитие этого заболевания. Важно помнить, что для предотвращения и лечения геморроя следует обращаться к квалифицированным специалистам и следовать их рекомендациям.