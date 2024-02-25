Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Посол России Мирошник: Западные страны рассчитывали на разгром Донбасса без реакции России
Лимонный рулет: покорит всех нежным сливочно-цитрусовым кремом
Экологическая проблема: как эффективно утилизировать мусор на даче?
Жим гантелей лёжа для тренировки трицепсов
Эксперты выявили плюсы и минусы кроссовера Chevrolet Trailblazer
Экс-советник офиса президента Украины Арестович выразил презрение к согражданам
Эти огурцы вас удивят не только названием, но даже формой и вкусом
Wyso: только президент РФ Путин решает, когда завершится СВО
Украинское командование бросило танки Abrams к освобожденной Авдеевке
Профилактика инфекций в спортзале: несколько советов для здоровья и безопасности

Врач Банный назвал инфекции, которые легко подхватить в спортзале

1:30
Здоровье

По мнению специалиста из лаборатории "Гемотест" Дениса Банного посещение спортивного зала должно приносить пользу и способствовать укреплению здоровья. Тем не менее, без принятия необходимых мер предосторожности можно легко подхватить неприятные инфекции.

Врач Банный назвал инфекции, которые легко подхватить в спортзале
Фото: unsplash.com by Hunter Johnson hjohnson02 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В спортзале люди постоянно взаимодействуют с поверхностями тренажеров и спортивными приспособлениями. Во время занятий, особенно контактных видов спорта, устанавливаются близкие контакты между участниками, что повышает риск заражения по сравнению с общественными местами.

Врач назвал наиболее распространенные инфекции, которые можно подхватить в спортзале. Наиболее распространенными считаются грибковые заболевания, такие как онихомикоз и кандидоз, которые поражают ногти, делая их хрупкими, а также слизистые оболочки и кожу. Инфекция может передаваться через близкий контакт или через общие предметы, особенно во влажной обстановке раздевалок и душевых.

Кишечные инфекции передаются через воду, пищу и грязные руки. После тренировки необходимо тщательно вымыть руки и обработать их антисептиком. Вирусы ОРВИ и гриппа могут долго сохраняться на поверхностях в спортзале, поэтому важно иметь с собой дезинфицирующие салфетки, шлепанцы и личное полотенце.

Для профилактики важно не только соблюдать гигиену, но и укреплять иммунную систему, правильно питаться, высыпаться и проводить больше времени на свежем воздухе.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Комлева Анжелика
Специализируется на лечении острого и хронического болевого синдрома при грыжах межпозвонковых дисков методами современной лечебной физкультуры, дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника; коррекции нарушений осанки у взрослых и детей, сколиозов методами ЛФК, заболеваний и травм у спортсменов. Занимается лечением пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой, неврологической, эндокринной патологией, ведением пациентов в посттравматическом и послеоперационном периодах, составлением индивидуальных восстановительных программ в специализированных тренажерных залах для пациентов любой возрастной категории (в т.ч
Специалист Гаприндашвили Бесарион
Специализируется на диагностике заболеваний опорно-двигательного аппарата, обследовании пациентов с терапевтической и ревматологической патологиями, а также клинической патологией
Специалист Омельченко Евгений
Специализируется на проведении восстановления трудоспособности человека, используя различные методики, приемы воздействия физической культуры на организм человека
Популярное
Оставался неподвижным 34 миллиона лет: подо льдами Восточной Антарктиды обнаружили удивительные формы рельефа

Исследование, проведенное под ледниковым панцирем Восточной Антарктиды, выявило фрагменты древнего речного ландшафта.

Британские ученые обнаружили древний речной ландшафт подо льдами Антарктиды
13-кратный чемпион мира Фуркад призвал немецкого биатлониста Долля "наслаждаться до конца" на фоне новости о завершении карьеры
"Наслаждайся до конца": 13-кратный чемпион мира Фуркад высказался о намерении завершить карьеру Бенедиктом Доллем
Более красивый вид и пышное цветение: что делать, чтобы древовидная гортензия была красивой
Никогда не выбрасывайте луковую шелуху. Благодаря ей урожай огурцов намного больше
Российская армия начинает наступать на Угледар после взятия Победы Дмитрий Плотников Сенатор Рогозин: для зачистки Украины нужно применять самое могущественное оружие Олег Володин
Арбенина назвала кривоногими упырями организаторов фестиваля по чирлидингу, отменивших её концерты на Сахалине
Как понять, почему ваша кошка кусается во время ласк
В Совфеде описали будущую зачистку Украины "оружием, которое РФ ещё не применяла"
В Совфеде описали будущую зачистку Украины "оружием, которое РФ ещё не применяла"
Последние материалы
Посол России Мирошник: Западные страны рассчитывали на разгром Донбасса без реакции России
Лимонный рулет: покорит всех нежным сливочно-цитрусовым кремом
Экологическая проблема: как эффективно утилизировать мусор на даче?
Жим гантелей лёжа для тренировки трицепсов
Российская армия начинает наступать на Угледар после взятия Победы
Эксперты выявили плюсы и минусы кроссовера Chevrolet Trailblazer
Экс-советник офиса президента Украины Арестович выразил презрение к согражданам
Врач Банный назвал инфекции, которые легко подхватить в спортзале
Эти огурцы вас удивят не только названием, но даже формой и вкусом
Wyso: только президент РФ Путин решает, когда завершится СВО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников