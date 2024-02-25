Профилактика инфекций в спортзале: несколько советов для здоровья и безопасности

Врач Банный назвал инфекции, которые легко подхватить в спортзале

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По мнению специалиста из лаборатории "Гемотест" Дениса Банного посещение спортивного зала должно приносить пользу и способствовать укреплению здоровья. Тем не менее, без принятия необходимых мер предосторожности можно легко подхватить неприятные инфекции.

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В спортзале люди постоянно взаимодействуют с поверхностями тренажеров и спортивными приспособлениями. Во время занятий, особенно контактных видов спорта, устанавливаются близкие контакты между участниками, что повышает риск заражения по сравнению с общественными местами.

Врач назвал наиболее распространенные инфекции, которые можно подхватить в спортзале. Наиболее распространенными считаются грибковые заболевания, такие как онихомикоз и кандидоз, которые поражают ногти, делая их хрупкими, а также слизистые оболочки и кожу. Инфекция может передаваться через близкий контакт или через общие предметы, особенно во влажной обстановке раздевалок и душевых.

Кишечные инфекции передаются через воду, пищу и грязные руки. После тренировки необходимо тщательно вымыть руки и обработать их антисептиком. Вирусы ОРВИ и гриппа могут долго сохраняться на поверхностях в спортзале, поэтому важно иметь с собой дезинфицирующие салфетки, шлепанцы и личное полотенце.

Для профилактики важно не только соблюдать гигиену, но и укреплять иммунную систему, правильно питаться, высыпаться и проводить больше времени на свежем воздухе.