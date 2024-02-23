Главный терапевт РФ провела разъяснительную работу по лечению запора. Узнайте, что надо делать

Главный терапевт РФ Драпкина рассказала о причинах и методах лечения запоров

0:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач терапевт Оксана Драпкина подчеркнула важность консультации врача при некоторых симптомах, связанных с запором.

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Она отметила, что если нарушение стула длится более двух недель и не реагирует на лечение без лекарств, или сопровождается острой болью, вздутием живота, тошнотой и рвотой, необходима медицинская помощь.

Причины запора могут быть различными, включая стресс, неправильное питание и гормональные изменения, но не следует прибегать к слабительным средствам при первых признаках запора.