Главный терапевт РФ провела разъяснительную работу по лечению запора. Узнайте, что надо делать

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Главный терапевт РФ Драпкина рассказала о причинах и методах лечения запоров

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Здоровье

Врач терапевт Оксана Драпкина подчеркнула важность консультации врача при некоторых симптомах, связанных с запором.

Главный терапевт РФ Драпкина рассказала о причинах и методах лечения запоров
Фото: flickr. com by SuSanA Secretariat is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Она отметила, что если нарушение стула длится более двух недель и не реагирует на лечение без лекарств, или сопровождается острой болью, вздутием живота, тошнотой и рвотой, необходима медицинская помощь.

Причины запора могут быть различными, включая стресс, неправильное питание и гормональные изменения, но не следует прибегать к слабительным средствам при первых признаках запора.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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