Диетолог Микитюк перечислила продукты, которые не хуже мяса помогают нарастить мышечную массу

Диетолог Людмила Микитюк развеяла миф о том, что без мяса, творога и яиц невозможно нарастить мышечную массу, и перечислила продукты, благодаря которым справиться с этой задачей не представляет сложности.
Желающие иметь спортивную накачанную фигуру могут даже полностью отказаться от мяса. Его вполне заменяют морепродукты и некоторые растительные культуры.
По словам врача, для набора мышечной массы стоит налегать на гречку и устрицы. Также рекомендуется включить в свой рацион миндаль, рис и овсянку и не забывать про овощи и фрукты, поскольку в них содержится много клетчатки.
"Устрицы содержат более 20 граммов белка на 100 граммов, миндаль — 20 орехов содержат пять-шесть граммов. Для лучшего усвоения белка рекомендуется добавить к рациону дополнительно 250-500 калорий, так как рост мышц требует положительного энергетического баланса, при котором нужно получать больше калорий, чем сжигать", — подытожила Микитюк в беседе с NEWS.ru.
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