Диетолог Микитюк перечислила продукты, которые не хуже мяса помогают нарастить мышечную массу

Диетолог Микитюк посоветовала есть устриц и гречку для набора мышечной массы

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Людмила Микитюк развеяла миф о том, что без мяса, творога и яиц невозможно нарастить мышечную массу, и перечислила продукты, благодаря которым справиться с этой задачей не представляет сложности.

Фото: flickr.com by Consell Comarcal del Baix Empordà is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Желающие иметь спортивную накачанную фигуру могут даже полностью отказаться от мяса. Его вполне заменяют морепродукты и некоторые растительные культуры.

По словам врача, для набора мышечной массы стоит налегать на гречку и устрицы. Также рекомендуется включить в свой рацион миндаль, рис и овсянку и не забывать про овощи и фрукты, поскольку в них содержится много клетчатки.

"Устрицы содержат более 20 граммов белка на 100 граммов, миндаль — 20 орехов содержат пять-шесть граммов. Для лучшего усвоения белка рекомендуется добавить к рациону дополнительно 250-500 калорий, так как рост мышц требует положительного энергетического баланса, при котором нужно получать больше калорий, чем сжигать", — подытожила Микитюк в беседе с NEWS.ru.