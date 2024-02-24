Почему нам постоянно хочется сладенького? Этому есть реальное объяснение!

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Диетологи рассказали, почему нас тянет к сладкому

1:33
Здоровье

Предпочтение к сладкому может указывать на дефицит положительных эмоций или определенных микроэлементов в жизни человека. Он стремится компенсировать этот дефицит через удовольствие от сладких продуктов, которые содержат быстрые углеводы. Однако специалисты советуют не исключать сладости полностью из рациона, а заменить их на более полезные альтернативы, такие как сухофрукты или натуральные продукты, такие как ягоды, мёд или мармелад.

Диетологи рассказали, почему нас тянет к сладкому
Фото: openverse by CeresB is licensed under CC BY 2.0

Психологические причины, такие как стресс или недостаток сна, часто являются основой для появления желания к сладкому. Организм пытается компенсировать недостаток энергии за счет потребления быстрых углеводов из-за повышенного уровня стресса.

Люди, следующие строгим диетам с ограничением потребления пищи, также могут испытывать сильное влечение к сладкому из-за дефицита необходимых компонентов и микроэлементов, таких как белок и витамины.

Желание употребить сладкое также может быть вызвано нерегулярным питанием с частым потреблением продуктов с быстрыми углеводами, особенно у молодежи.

Реальных доказательств того, что желание к сладкому указывает на дефицит конкретных микроэлементов, нет. Чаще всего это связано с психологическими факторами или нехваткой нескольких компонентов, которые могут быть получены из разнообразных продуктов, а не только из сладких.

Для тех, кто страдает от сильного влечения к сладкому, рекомендуется сначала пройти анализы на уровень витаминов B12 и D, фолиевой кислоты и железа в организме.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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