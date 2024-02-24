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Стереотаксическое лучевое лечение: эффективная терапия опухолей головного мозга

Врач Хмелевский заявил, что "Кибернож" успешно справляется с опухолями головного мозга

1:34
Здоровье

Из каждых десяти тысяч человек один сталкивается с диагнозом опухоли головного мозга, что делает этот вид рака одним из самых сложных для лечения. Главный радиолог Минздрава России профессор Евгений Хмелевский поделился информацией о методах лечения таких пациентов.

Врач Хмелевский заявил, что "Кибернож" успешно справляется с опухолями головного мозга
Фото: commons.wikimedia.org by Petty Officer 1st Class Elizabeth Merriam is licensed under public domain

Для борьбы с опухолями, расположенными в труднодоступных местах, включая мозг, применяется метод, известный как стереотаксическое лучевое лечение. Этот метод позволяет сфокусировать лучи излучения в узкой области с минимальным воздействием на здоровые ткани.

Например, радиохирургическая система "Кибернож" демонстрирует терапевтические результаты, сопоставимые с результатами хирургического вмешательства. Она способна облучать опухоли, к которым невозможно достучаться хирургическим путем.

Даже при наличии множественных метастазов в головном мозге данное устройство может одновременно облучать до сорока точек поражения, что может значительно увеличить продолжительность жизни пациента. Благодаря современному программному обеспечению системы, дозы облучения могут достигать патологических очагов даже на расстоянии 1 мм от цели, минимизируя воздействие на окружающие здоровые ткани и жизненно важные органы.

Помимо лечения злокачественных опухолей головного мозга, система "Кибернож" также применяется для лечения доброкачественных опухолей. Кроме того, лучевая терапия может быть использована и при нераковых заболеваниях, таких как аневризмы и аномальное расширение стенок кровеносных сосудов, подчеркнул врач.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Усычкин Сергей
Работает в следующих областях: радиотерапия (радиационная онкология), трехмерная конформная лучевая терапия (3DCRT), лучевая терапия с модуляцией интенсивности (IMRT), арк-терапия с модуляцией интенсивности в объеме (VMAT, RapidArc), лучевая терапия, направляемая по изображению (IGRT) на аппаратах VARIAN TrueBeam, Elekta Synergy, Siemens, стереотаксическая радиохирургия (новообразований головного мозга и экстракраниальная) на VARIAN TrueBeam EDGE и Cyber-Knife VSI, Томотерапия (Tomotherapy HiART System, интраоперационная лучевая терапия (IntraBeam, LIAC).
Специалист Голуб Сергей
Радиотерапевт
Специалист Шкуратов Андрей
Специализируется на диагностических исследованиях, основанных на радиологических методах, таких как рентген, компьютерная томография
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