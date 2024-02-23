Секреты здорового питания: опасности скрытого сахара и неочевидных добавок

Диетолог Соломатина заявила, что пакетированные соки не приносят никакой пользы

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Елена Соломатина предупредила, что сладкие йогурты и творожки несут с собой значительный вред, так как содержат избыточное количество сахара, что делает их малоэффективными для организма.

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Она также отметила, что упакованные соки и нектары обычно насыщены скрытым сахаром и лишены полезных веществ и витаминов, не принося никакой пользы организму.

Обезжиренные молочные продукты, несмотря на то, что часто позиционируются как здоровые, фактически не обеспечивают полноценного усвоения кальция и других ценных компонентов без наличия жира, пояснила специалист.

Кроме того, она подчеркнула, что многие производители протеиновых батончиков вводят потребителей в заблуждение, поэтому важно внимательно изучать содержание протеина, жиров, белков и углеводов.

Что касается мюсли, то многие из них подвергаются обжарке, что негативно сказывается на их качестве, так как это приводит к образованию вредных конечных продуктов гликирования. В таких продуктах сахар карамелизуется, а белки склеиваются, что вредно для организма. Кроме того, в мюсли могут добавлять плесневелые орехи и протухшие сухофрукты, отметила Соломатина.