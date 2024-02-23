Насморк: как правильно использовать сосудосуживающие капли и избежать осложнений

Лечение насморка играет важную роль, так как заложенный и отечный нос мешает нормальному дыханию. Часто люди пытаются лечить насморк самостоятельно, но это может привести к ошибкам. Специалист в области оториноларингологии врач Владимир Зайцев подчеркнул, что употребление сосудосуживающих капель необходимо осуществлять осторожно, поскольку это может вызвать привыкание и дисбаланс.
Сосудосуживающие капли следует применять с осторожностью, не более 2-3 раз в сутки в течение 5-7 дней. Они не являются панацеей от всех проявлений насморка, а лишь временно облегчают симптомы.
Рекомендуется использовать детские сосудосуживающие капли с низкой концентрацией активного вещества и затем проконсультироваться с врачом для назначения антисептических или антибиотических средств. При проведении процедуры по промыванию носа также необходимо проявлять осторожность, чтобы избежать осложнений, таких как гайморит.
Относительно масляных капель, их следует использовать с осторожностью, предпочтительно выбирая аптечные препараты, чтобы не нарушать естественное функционирование слизистой носа.
Не следует самостоятельно принимать антибиотики, так как это может привести к развитию резистентности и ослаблению иммунитета. Важно следовать рекомендациям врача и не применять несколько лекарств одновременно без консультации специалиста, подчеркнул эксперт.
Пенсионерка из Канады плохо себя чувствовала из-за лишнего веса и сбросила 31 килограмм благодаря кето-диете