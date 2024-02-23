Загляните в мир круп: это пять блюд, которые непременно порадуют ваш организм

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Врачи назвали две главные каши, снижающие риск разрушения сосудов

0:57
Здоровье

Различные блюда, приготовленные из круп, пользуются широкой популярностью в кругах сторонников здорового питания, так как они содержат множество медленных углеводов и белка.

Врачи назвали две главные каши, снижающие риск разрушения сосудов
Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Кроме того, они являются важным источником клетчатки и витаминов, что делает их особенно ценными для поддержания здорового образа жизни. Овсянка и гречневая каша выделяются среди наиболее полезных круп: первая способствует снижению уровня холестерина, а вторая помогает организму избавляться от излишков холестерина и тяжелых металлов, снижая тем самым риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Более того, они обогащены витаминами и минералами, такими как магний, фосфор, кальций, железо и цинк, что придает им дополнительную питательную ценность.

Врачи рекомендуют включать разнообразные каши в свой рацион для достижения максимальной пользы и обеспечения организма всеми необходимыми питательными веществами.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Сафина Айгуль
Заведующая отделением терапии, ревматолог
Специалист Смитиенко Анна
Врач-терапевт, пульмонолог
Специалист Романовская Ксения
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