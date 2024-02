Солнечная активность в последние сутки необыкновенно усилилась

22 февраля на Солнце произошли две мощные вспышки класса Х (высшего класса). Первую метеорологи зафиксировали в 2 часа ночи по мск, а вторую-между 9 и 10 часами утра по мск. Необычным является столь высокая частота вспышек.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0