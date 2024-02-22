Солнечная активность в последние сутки необыкновенно усилилась

На Солнце произошли две мощнейшие вспышки

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

22 февраля на Солнце произошли две мощные вспышки класса Х (высшего класса). Первую метеорологи зафиксировали в 2 часа ночи по мск, а вторую-между 9 и 10 часами утра по мск. Необычным является столь высокая частота вспышек.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0

Вспышки на Солнце - это мощные взрывы, которые происходят на поверхности Солнца. Они могут вызывать различные эффекты на Земле, такие как магнитные бури, полярные сияния и нарушение работы электроники. Вспышки классифицируются по своей мощности и могут быть опасными для людей с заболеваниями сердца или для тех, кто использует кардиостимуляторы.

Медики рекомендуют людям с проблемами в области кардиологии воздерживаться от физической активности и стресса в дни повышенной солнечной активности.