Солнечная активность в последние сутки необыкновенно усилилась

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На Солнце произошли две мощнейшие вспышки

0:48
Здоровье

22 февраля на Солнце произошли две мощные вспышки класса Х (высшего класса). Первую метеорологи зафиксировали в 2 часа ночи по мск, а вторую-между 9 и 10 часами утра по мск. Необычным является столь высокая частота вспышек. 

На Солнце произошли две мощнейшие вспышки
Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0

Вспышки на Солнце - это мощные взрывы, которые происходят на поверхности Солнца. Они могут вызывать различные эффекты на Земле, такие как магнитные бури, полярные сияния и нарушение работы электроники. Вспышки классифицируются по своей мощности и могут быть опасными для людей с заболеваниями сердца или для тех, кто использует кардиостимуляторы.

Медики рекомендуют людям с проблемами в области кардиологии воздерживаться от физической активности и стресса в дни повышенной солнечной активности. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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