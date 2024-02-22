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Индивидуальная чувствительность к кофеину: что говорит эксперт

Нутрициолог Гусева заявила, что в чае содержится много кофеина

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Здоровье

Нутрициолог Вероника Гусева подчеркнула, что чай содержит значительное количество кофеина, особенно в чёрном сорте, где его содержание может колебаться от 40 до 70 мг.

Нутрициолог Гусева заявила, что в чае содержится много кофеина
Фото: openverse.org by BOMBMAN is licensed under CC BY 2.0.

Она отметила, что рекомендуемая безопасная дневная доза кофеина для взрослых составляет 400 мг, но подчеркнула, что у каждого человека может быть своя индивидуальная чувствительность к этому веществу. Особую осторожность в употреблении чая следует соблюдать беременным женщинам, людям с сердечно-сосудистыми проблемами и тем, кто страдает от бессонницы, по её словам.

Гусева также отметила, что не рекомендуется употреблять большие количества чая пациентам с чувствительным желудком.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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