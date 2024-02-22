Индивидуальная чувствительность к кофеину: что говорит эксперт

Нутрициолог Вероника Гусева подчеркнула, что чай содержит значительное количество кофеина, особенно в чёрном сорте, где его содержание может колебаться от 40 до 70 мг.
Она отметила, что рекомендуемая безопасная дневная доза кофеина для взрослых составляет 400 мг, но подчеркнула, что у каждого человека может быть своя индивидуальная чувствительность к этому веществу. Особую осторожность в употреблении чая следует соблюдать беременным женщинам, людям с сердечно-сосудистыми проблемами и тем, кто страдает от бессонницы, по её словам.
Гусева также отметила, что не рекомендуется употреблять большие количества чая пациентам с чувствительным желудком.
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