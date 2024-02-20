Как сохранить здоровье почек: несколько вредных привычек, которые можно и стоит избежать

Уролог Низин заявил, что нехватка сна и удержание мочи подрывают здоровье почек

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

О подробностях повседневных привычек, способных негативно сказаться на функционировании почек, рассказал российский врач-уролог Павел Низин.

Фото: openverse.org by SEM is licensed under CC BY 4.0.

Почки человека - это парные органы в форме фасоли, которые играют ключевую роль в очищении крови и поддержании химического баланса в организме через процесс образования мочи.

Согласно пояснениям врачу, почки могут пострадать от регулярных нарушений сна или его недостатка, а также от длительного удержания мочи (особенно если это происходит часто). Также вредно избыточное потребление солёной пищи.

"Недостаток сна ухудшает общее состояние здоровья, что отрицательно сказывается на функционировании почек, увеличивая риск развития почечной недостаточности", — подчеркнул Низин.

Среди продуктов, усложняющих работу почек, можно выделить: фастфуд, соленые закуски, снеки, полуфабрикаты, которые нарушают водно-солевой баланс в организме. Избыточное потребление соли задерживает жидкость в организме, оказывая давление на почки и кровеносные сосуды.

Это может привести к серьёзным последствиям, таким как обезвоживание, отёки и мочекаменная болезнь. Низкая физическая активность, курение и употребление алкоголя также могут нанести вред почкам. Кроме того, избыточное употребление кофе, чая и энергетических напитков, обладающих мочегонным эффектом, может спровоцировать образование камней в почках.

"Если вы не готовы полностью отказаться от этих напитков, важно строго следить за своим режимом питья. Учтите, что оптимальное количество жидкости для потребления индивидуально и составляет от 25 до 30 миллилитров на каждый килограмм вашего веса", — подытожил доктор.