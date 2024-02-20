Вот к чему приведут длительные поцелуи с животными: предупредили россиян

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Эндокринолог Лебедева предостерегла от поцелуев с домашними животными

1:15
Здоровье

Эндокринолог Диляра Лебедева подняла тревожную проблему, отмечая, что поцелуи с домашними животными может иметь серьезные последствия для человеческого здоровья.

Эндокринолог Лебедева предостерегла от поцелуев с домашними животными
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Russian Ministry of Defence is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

В своем Telegram-канале врач предупредила о возможности заражения различными паразитами и инфекциями через близкий контакт с кошками и собаками. Она подчеркнула, что домашние питомцы могут являться носителями различных заболеваний, которые могут оставаться незаметными для человека. Среди основных угроз, которые могут возникнуть из-за слишком близкого взаимодействия с животными, врач назвала гельминтозы, эхинококкоз и стригущий лишай.

Особенно опасен эхинококкоз, поскольку кисты этого паразита могут поражать внутренние органы человека, включая печень, легкие и почки, а также привести к смерти.

Чтобы снизить риск заражения, специалист рекомендует регулярно посещать ветеринара с питомцем, своевременно вакцинировать животное, обрабатывать его от паразитов, а также избегать кормления сырым мясом. После контакта с животным необходимо тщательно мыть руки, чтобы предотвратить потенциальное заражение.

Это не первый раз, когда Диляра Лебедева предупреждает о потенциальных опасностях для здоровья.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Специалист Магарина Надежда
Руководитель центра педиатрии
Специалист Маркова Екатерина
Проводит диагностику и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, инфекционных заболеваний, инфекционных болезней детского возраста, мочевыделительной системы.
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