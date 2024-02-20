Вот к чему приведут длительные поцелуи с животными: предупредили россиян

Эндокринолог Лебедева предостерегла от поцелуев с домашними животными

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эндокринолог Диляра Лебедева подняла тревожную проблему, отмечая, что поцелуи с домашними животными может иметь серьезные последствия для человеческого здоровья.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Russian Ministry of Defence is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

В своем Telegram-канале врач предупредила о возможности заражения различными паразитами и инфекциями через близкий контакт с кошками и собаками. Она подчеркнула, что домашние питомцы могут являться носителями различных заболеваний, которые могут оставаться незаметными для человека. Среди основных угроз, которые могут возникнуть из-за слишком близкого взаимодействия с животными, врач назвала гельминтозы, эхинококкоз и стригущий лишай.

Особенно опасен эхинококкоз, поскольку кисты этого паразита могут поражать внутренние органы человека, включая печень, легкие и почки, а также привести к смерти.

Чтобы снизить риск заражения, специалист рекомендует регулярно посещать ветеринара с питомцем, своевременно вакцинировать животное, обрабатывать его от паразитов, а также избегать кормления сырым мясом. После контакта с животным необходимо тщательно мыть руки, чтобы предотвратить потенциальное заражение.

Это не первый раз, когда Диляра Лебедева предупреждает о потенциальных опасностях для здоровья.