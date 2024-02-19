Здоровье ваших легких: Как избавиться от плесени в квартире

При недостаточной вентиляции в жилых помещениях и промерзании стен, а также при недостаточной герметичности окон, в квартире могут создаваться условия, способствующие распространению плесневых грибков. Эти грибки вырабатывают токсины, которые могут попадать в дыхательные пути человека, вызывая аллергические реакции, приступы астмы, пневмонию и расстройство желудка.
Эксперты отмечают, что постоянное пребывание в квартире с плесенью может привести к головным болям и носовым кровотечениям у её жителей. Кроме того, плесень может раздражать слизистые глаз, носа, глотки и кожные покровы.
Отмечается, что если не предпринять меры по уничтожению плесени и продолжать жить в зараженном помещении, то длительное воздействие токсинов может привести к серьезной интоксикации. Это может негативно сказаться на сердечно-сосудистой и нервной системах, вызвать внутреннее кровотечение и повредить почки, печень и легкие.
Специалисты предупреждают, что накопление токсинов от плесени в организме может привести к заболеваниям, которые могут быть выявлены только в специализированных лабораториях.
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